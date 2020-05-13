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Memur-Sen Adana Temsilciliği kan bağışı kampanyası düzenledi

ADANA HABERLERİ  | 13.05.2020 22:04 | Son Güncelleme

Memur-Sen Adana Temsilciliği kan bağışı kampanyası düzenledi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Adana Şubesi tarafından ramazan süresince kan bağışı kampanyasına destek verilecek.

Memur-Sen Temsilcisi Mehmet Sezer ve beraberindeki sendika üyeleri, azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için Türk Kızılay Adana Şubesine gelerek form doldurdu.

Yapılan incelemenin ardından Sezer ve sendika üyeleri kan bağışında bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ilk vakanın görülmesinden itibaren devlete ve millete destek verdiklerini belirtti.

Türk Kızılay ile kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, insanı yaşatmayı amaçlayan tüm alanlarda birlikte çalıştıklarını ifade eden Sezer, "Bugün 'İftardan sonra kan vermeye Kızılay'a' çağrımıza uyan üyelerimizle Kızılay'ın kan stoklarına katkı yapıyoruz. Kan hayattır. Kan vermek, ihtiyacı olanlara el vermek can vermektir. Bu anlayışla insan merkezli, insanlık hedefli sivil toplum yaklaşımımızla erdemli sendikal duruşumuza bir eylem daha ekliyoruz." diye konuştu.

Sezer, Kızılay Adana Şubesi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da yaşanan salgında devletin ciddi şekilde erkenden aldığı tedbirlerle bu sürecin en az zararla atlatılmaya çalışıldığını belirtti.

Kovid-19 tedavilerinin yanı sıra ülke genelinde rutin sağlık hizmetlerinin devam ettiğini, ameliyatların yapıldığını ifade eden Saygılı, bu nedenle her zaman kan ihtiyacı bulunduğunu aktardı.

Saygılı, şöyle konuştu:

"Salgının yanı sıra ramazanın da gelmesiyle ülkemizin kritik seviyesi olan kan stokumuz yüzde 70 aşağıya düşmüş oldu. Bu bizim için kırmızı çizgi, kritik seviyede olan bir süreçti. Genel Başkanımız bu seviyeyi basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşınca duyarlılık gösterildi."

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