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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Gaziantep'te İl Divan Toplantısına katıldı

19.03.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Gaziantep'te İl Divan Toplantısına katıldı

GAZİANTEP (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gaziantep'te katıldığı İl Divan Toplantısında sendikal örgütlenmenin önemine değindi.

Yalçın, Eğitim-Bir Sen Şubesinde düzenlenen İl Divan Toplantısında, sendika olarak 30 yılı geride bıraktıklarını belirterek, mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin köklerinde kutuplaşmanın olmadığını ifade eden Yalçın, "'Bir sendika kurmalıyız ve bu ülkenin özüne, kültürüne, müktesebatına saygılı, bu ülkeye sevdalı bir teşkilatı mutlaka ama mutlaka kurmalıyız' yaklaşımıyla başlandığı için temel çizgi olarak herkesle bir araya geliriz." dedi.

Yalçın, şu an 1 milyon üye sayısıyla güçlü bir teşkilat olduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin en büyük konfederasyonunu temsil ediyoruz. Bu çok kıymetli ve bunun altında bir emek var. Bunun altında gayret var, ter var. Bu tere vesile olan, katkı sunan, adanmışlık örneğiyle bazen ailesini, sosyal yaşantısını ihmal etmek zorunda kalan var. Ama cemiyet çalışması önemlidir. Sırtımıza bir sorumluluk yüklendi. Bunun hakkını vermek zorundayız." diye konuştu.

Yalçın, memurların hakkı için çalışmalarını sürdüklerini kaydetti.

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