Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin ailesini ziyaret etti

MARDİN (AA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nusaybin ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer ve Sağlık-Sen İl Başkanı Selim Önverdi ile Nusaybin ilçesini ziyaret eden Yalçın, 12 Haziran'da öğretmen arkadaşı Büşra Yıldız ile yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Suzan Basın'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.
İki meslektaşın vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşadığını ifade eden Yalçın, Basın'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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