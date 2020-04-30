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Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği’nden ’Kan bağışı’ kampanyası

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından kan stoklarının azalmaması için Sadece Bir Akşam Değil, İftardan Sonra Her Akşam Kan Verme Kampanyası başlattı.Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi önünde yaptığı açıklamada, “Kayseri Memur-Sen olarak arkadaşlarımız kan vermeye geldiler.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından kan stoklarının azalmaması için Sadece Bir Akşam Değil, İftardan Sonra Her Akşam Kan Verme Kampanyası başlattı.
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi önünde yaptığı açıklamada, “Kayseri Memur-Sen olarak arkadaşlarımız kan vermeye geldiler. Kan stoklarımızın bitmek üzere olduğunu öğrendik. Bu pandemi döneminde kana ihtiyaç var. Bizde Memur-Sen olarak can kurtarmak için Sadece Bir Akşam Değil, İftardan Sonra Her Akşam Kan Verme Kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Genel merkezimizin şimdi vefa zamanı diye başlattığı kampanyada 1 milyon TL destek, yine Cumhurbaşkanımızın Milli Dayanışma Kampanyasına vermiş olduğumuz 1 milyon TL destek var. Bugünde genel merkezimiz, Ramazan kampanyası olarak ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere 1 milyon 500 TL’lik bir kampanya başlattı. Bizde burada Kayseri’de elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahiplerine Ramazan’a iaşe ulaştırmaya çalışacağız. Bu akşamda kan vermek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.
Kalkan’ın konuşmasının ardından sendika üyeleri kan bağışında bulundu.

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