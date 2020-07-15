Memur-Sen'den 15 Temmuz şehitleri için meşaleli yürüyüş

Memur-Sen üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte "Her şehit bir meşaledir" temalı yürüyüş yaptı.

Memur-Sen Genel Merkezi önünde toplanan sendika üyeleri, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz gecesinde darbecilerin havadan saldırdığı Ankara Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin 4 sene önce taşeronluğunu FETÖ'nün yaptığı hain bir işgal girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbecilerin Türkiye'yi kaos ve iç savaşa sürüklemeyi ve millete diz çöktürmeyi hedeflediğine işaret eden Yalçın, "Geçmiş darbelerdeki gibi millet sessiz kalır, ülke teslim olur sandılar ama hafife aldıkları ülkenin yiğit evlatları tarihi bir direnişle, Allah'ın yardımıyla kirli planlarını başlarına geçirdi." dedi.

15 Temmuz gecesinin, yüreğini meydanlara koyanlara, abdest alıp tanklara direnenlere ve milletine göğsünü siper edenlere şahit olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"O gece milyonlar meydanlara akın etti. Yaşlı-genç, zengin-fakir, kadın-erkek yoktu. Mezhep-meşrep, Türk-Kürt, Sünni-Alevi yoktu. O gece milletimiz tek yürek, tek akıl ve tek bilek olmuştu. 250 vatandaşımız kahramanca şehadet şerbeti içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazilik mertebesine ulaştı. Bu ülke, 15 Temmuzda bedel ödemiştir. Bu ülkeye bedel ödeten teröristbaşı Fethullah Gülen bedel ödemeli ve ABD terörist başını derhal iade etmelidir."