Memur Sen’den Azerbaycan’a destek!

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona bir destekte Kars’tan geldi.

Kars Memur Sen’e bağlı şube başkanları Azerbaycan Başkonsolosu Nuri Guliyev’i ziyaret etti.

Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Kaan İlgar, 30 yıldan bu yana Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ’ı işgalden kurtarma mücadelesinde Azerbaycanı’ın yanında oldukları belirtti. İlgar, meselenin yalnızca Azerbaycan’ın meselesi olmadığının farkında olduklarını kaydetti.

Azerbaycan Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen ziyarette Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri konuşuldu.

