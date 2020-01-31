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Memur-Sen’den depremzedelere 500 bin TL’lik destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.Konuyla ilgili Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Ülkemizin sevinciyle sevinmeyi acısıyla üzülmeyi kendine şiar edinen milletimizle birlikte depremzede kardeşlerimize karınca kararınca biz de el uzatmak istedik.

Memur-Sen’den depremzedelere 500 bin TL’lik destek

Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulundu.
Konuyla ilgili Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Ülkemizin sevinciyle sevinmeyi acısıyla üzülmeyi kendine şiar edinen milletimizle birlikte depremzede kardeşlerimize karınca kararınca biz de el uzatmak istedik. Genel tüm sendikalarımız adına 500 bin TL yardımda bulundu" dedi.
Aydın Kalkan, "Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yaralarını sarmak için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) 500 bin TL’lik bağışta bulunduk. 500 bin TL’lik çek, AFAD genel merkezinde, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın tarafından, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya takdim edildi" dedi.

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