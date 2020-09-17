Memur-Sen’den esnek çalışma teklifi

Niğde Memur Sen İl Temsiilcisi Hasan Orhan, Niğde’de kamu kurumlarında esnek çalışma ya da dönüşümlü çalışma yapılması için Niğde Valiliği’ne müracaat etti.

Kamu kurumlarında korona virüs vakalarının artış yaşandığını söyleyen Memur Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan : İlimizde Covid 19 vakalarının artış göstermesi sebebiyle, vatandaşlarımıza hizmet sunan kamu kurumlarımızda görev yapan personelde Covid 19 vakalarına sık rastlanmaktadır. Personellerimizin toplu şekilde enfekte olması durumu ve vatandaşlarımıza sunulacak hizmetin aksamaması, kamu personelinin de korunması için Esnek çalışma ya da dönüşümlü çalışma modeline geçilmesi için Niğde Valiliğimize Memur-Sen olarak talep yazısı yazılmıştır’’ dedi.

