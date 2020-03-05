YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Memur-Sen’den jandarmaya taziye ziyareti

Memur-Sen’den jandarmaya taziye ziyareti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 05.03.2020 09:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Memur-Sen İlçe yönetimi İdlib harekatında şehit olan askerler için Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.Memur-Sen İlçe yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar’a İdlib harekatında şehit olan kahraman askerler için taziye ziyaretinde bulundu.Memur-Sen Çaycuma Şubesi Başkanı Kenan Tunç, "Memur-Sen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ettik.

Memur-Sen’den jandarmaya taziye ziyareti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Memur-Sen İlçe yönetimi İdlib harekatında şehit olan askerler için Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen İlçe yönetimi, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Dündar’a İdlib harekatında şehit olan kahraman askerler için taziye ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen Çaycuma Şubesi Başkanı Kenan Tunç, "Memur-Sen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu ifade ettik. Bizleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle karşılayan komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabbimiz Türk Silahlı kuvvetlerimizin her zaman yar ve yardımcısı olsun. Memur-Sen olarak her zaman devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Zonguldak Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
13:09
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.