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Memur-Sen’den kan bağışına destek

MUŞ HABERLERİ  | 12.05.2020 23:09 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çağrısı üzerine harekete geçen Memur-Sen Muş İl Başkanlığı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu.İftar sonrası kent merkezindeki Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan kan bağışı otobüsüne gelen Memur-Sen yönetimi ve bağlı kolları, sosyal mesafe kurallarına uyarak form doldurdu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çağrısı üzerine harekete geçen Memur-Sen Muş İl Başkanlığı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu.
İftar sonrası kent merkezindeki Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan kan bağışı otobüsüne gelen Memur-Sen yönetimi ve bağlı kolları, sosyal mesafe kurallarına uyarak form doldurdu. İşlemlerin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtla sayıda otobüse alınan üyeler, burada kan bağışında bulundu. Kan bağışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, ülkede kovid-19 vakalarının görülmesiyle birlikte Memur-Sen Konfederasyonu olarak birçok eylem gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İstiyoruz ki bütün üyelerimiz bu kampanyaya duyarlılık göstersin”
“Yüz akımız olan STK’lara bir milyon TL nakit bağış, yine ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bir milyon TL nakit bağış olmak üzere 2 milyon TL’lik ilk etapta bağışta bulunduk” diyen Barışan, “Gelinen noktada Kızılay’ın kan bağışı içinde genel başkanımız Türkiye genelinde bir kan bağışı kampanyasının startını verdi. Bizde Memur-Sen teşkilatı olarak bu çağrıya cevap verdik. Bugün buradayız. Bizde ‘kan ver hayat kurtar’ sloganı çerçevesinde Türkiye’nin örgütlü iyi gücü Memur-Sen’in Genel Başkanının bu teklifine, bu çağrısına kulak vererek burada bu süreci başlatıyoruz. İstiyoruz ki bütün üyelerimiz bu kampanyaya duyarlılık göstersin. Ve Kızılay’ın bu kampanyasına destek olsunlar. Sosyal projeler ve sosyal sorumluluklarımız devam ediyor. Bunun için buradayız” dedi.

Muş TSO’ya kan bağışı çağrısı
Muş Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine kan bağışı çağrısında bulunan başkan Barışan, “Genel başkanımız TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir çağrıda bulundu; Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına destek vermesi hususunda. Bende Memur-Sen Muş İl Başkanı olarak buradan Muş TSO Başkanı Erdal Koç’a çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki; sende üyelerinle beraber bu kampanyaya destek ver” ifadelerini kullandı.

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