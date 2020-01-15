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  4. Memurlar bordro yaktı

Memurlar bordro yaktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar basın açıklaması yaparak bordro yaktı.Demokrasi Parkı önünde ellerinde dövizler ile toplanan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika üyeleri ekonomik sıkıntı nedeniyle basın açıklaması yaptı.Türkiye Kamu-Sen Adıyaman il Temsilcisi Necdet İrfan Tokur tarafından basın açıklaması yapıldı.Başkan Tokur, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesinin başladığını, memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklarını açıkladı.Tokur, “TÜİK’in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10,9; mutfak tüpü yüzde 17,6, doğalgaz yüzde 22, elektrik yüzde 18,3 zamlanmışken maaşlara yüzde 4 zam yapmak, adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir.

Memurlar bordro yaktı

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar basın açıklaması yaparak bordro yaktı.
Demokrasi Parkı önünde ellerinde dövizler ile toplanan Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika üyeleri ekonomik sıkıntı nedeniyle basın açıklaması yaptı.
Türkiye Kamu-Sen Adıyaman il Temsilcisi Necdet İrfan Tokur tarafından basın açıklaması yapıldı.
Başkan Tokur, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesinin başladığını, memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklarını açıkladı.
Tokur, “TÜİK’in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama yüzde 10,9; mutfak tüpü yüzde 17,6, doğalgaz yüzde 22, elektrik yüzde 18,3 zamlanmışken maaşlara yüzde 4 zam yapmak, adeta memur ve emeklilerle alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşüyor masalı, çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür” dedi.
Basın açıklamasının ardından basın açıklamasına katılan maaş bordrolarını yakarak, duruma tepki gösterdi.

Memurlar bordro yaktı

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