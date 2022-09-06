MENA Bölgesi'nde Samsung Neo QLED 8K TV satışları iki kat arttı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, öncü serisi olan QLED 8K TV ürünlerinde çok hızlı bir artış açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, yüksek çözünürlüklü TV cihazlarına olan talebin artması ve görüntüleme teknolojilerindeki sürekli dönüşümün etkisiyle şirketin 8K TV ürünlerine Orta Doğu ve Kuzey Avrupa (MENA) pazarında satış rakamlarını artırdı.

Standartları aşarak rakipsiz bir izleme deneyimi sunan Samsung NEO QLED 8k TV, MENA bölgesinde 2022’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat fazla satış gerçekleştirdi.

Mevcut talebi değerlendiren marka, satış rakamlarının bu yılın sonuna kadar önemli ölçüde artmaya devam etmesini bekliyor.

TV üretiminde 16 yıl art arda dünyanın bir numarası olan Samsung Electronics’in global sektördeki güçlü geçmişiyle gelen TV serilerindeki inovasyonları, kusursuz ve gerçeğe çok yakın görüntü kalitesi sunuyor.

NEO QLED 8K’nın donatıldığı artırılmış resim ve ses kalitesi ve akıllı özellikleri arasında 8K işlemci ile Neutral Quantum işlemci ve ilgili çoklu akıllı fonksiyonlar bulunuyor.

Samsung’un 2022 NEO QLED 8K modelleri genişletilmiş nöral ağlar, daha hassas 14-bit kontrast ayarlama ve yapay zeka destekli akıllı video ölçekleme özellikleri sayesinde üstün renk ve resim kalitesi sunuyor.

NEO QLED 8K TV’ler, kullanıcılarına bugüne kadarki en iyi oyun deneyimlerinden birini de yaşatıyor. Sürükleyici ses deneyimi ise TV ile Dolby Atmos destekli ses çubuğu arasında mükemmel eş zamanlama sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung MENA Bölge Genel Merkezi Visual Display Bölüm Başkanı Mustafa Sadık, Samsung’un yeni TV’lerinde ileri teknolojileri uygulayarak görüntü kalitesinde inovasyonuna öncülük ettiğini belirtti.

Sadık, şunları kaydetti:

"Bu önemli başarı çok geniş bir yelpazeye yayılan faktörlere dayanıyor. Öncelikle Shape Adaptive Light ve Real Depth Enhancer, Samsung Neo QLED 8K TV’lerin sunduğu görüntü kalitesini yeni zirvelere taşıdı. Bu yeni özellikler kontrastı optimize ederek temiz ve çarpıcı resimler üretiyor ve ekranınıza daha gerçekçi bir derinlik duygusu getiriyor. Ekran inovasyonunda çığır açan Neo QLED 8K TV’ler, ekranların sürekli dönüşen rolüne hitap ederken en el değmemiş görüntü kalitesini ve sürükleyici ses ortamlarını sunarak yaşadığınız ortamı tamamen değiştiriyor. NEO QLED 8K, yeni nesil teknoloji inovasyonları sunarak ve premium görüntü kalitesi açısından sektörü ileri sıçratarak Samsung’un felsefesine vücut kazandırmak için geldi."

