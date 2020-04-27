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Menajer Yunus Emre Bal; “Kulüpler, kurtuluş için gençlere yönelmeli”

OSMANİYE HABERLERİ  | 27.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Borç batağında kulüplerin transfer yapamaz duruma geldiğine dikkat çeken Menajer Yunus Emre Bal, çaptan düşmüş yabancı yaşlı oyuncularla bir yere varılamayacağını, kurtuluş için genç Türk yeteneklere yönelmek gerektiğini söyledi.Türkiye’de borç batağına düşen futbol kulüplerinin kapısına kilit vurulacak noktaya geldiğine dikkat çeken Bal, “Bu sorunları aşmak için birtakım birimlerin bir araya gelmesi gerekiyor.

Borç batağında kulüplerin transfer yapamaz duruma geldiğine dikkat çeken Menajer Yunus Emre Bal, çaptan düşmüş yabancı yaşlı oyuncularla bir yere varılamayacağını, kurtuluş için genç Türk yeteneklere yönelmek gerektiğini söyledi.
Türkiye’de borç batağına düşen futbol kulüplerinin kapısına kilit vurulacak noktaya geldiğine dikkat çeken Bal, “Bu sorunları aşmak için birtakım birimlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bunun başında Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler, siyasi irade. Kulüpler borç batağında yüzerken genç yeteneklerimiz oynama fırsatı bile bulamadan yitip gidiyor. Ülkede 25 milyon genç nüfus var ve futbola tutkuyla bağlı bir milletiz. Ancak bu potansiyeli değerlendiremediğimiz için elit oyuncu çıkarma, parlatıp satma konusunda maalesef sıkıntı yaşıyoruz” dedi.
Altınordu’nun futbolcu üretimini başarıyla yaptığını ve her sene 3-4 üst düzey oyuncu çıkarıp satarak ciddi gelir elde etmeyi başardığını hatırlatan Bal, “Gençlere kadroya yer verdikçe, oynadıkça özgüveni artacak, yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaktır. Altınordu bunu gerçekleştirdi. Niye değer kulüplerimiz de yapmasın. Bunlar olmayacak işler değil, yeter ki insana yatırım yapmasını bilelim. Hazırcı olmayalım. Özellikle hem genç oyuncu gelişimi hem eğitmenlere yaptığımız yatırımlarla ülkemiz futbolu dünya, Avrupa şampiyonalarına gidebilecek ekipler oluşturacaktır. Türk futbolunun kurtuluşu genç oyunculardadır" şeklinde konuştu.
Menajer Bal, sezon boyunca oynama fırsatı verilen Adana Demirspor’dan Muhammet Şengezer, Bursaspor’da Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Sedat Dursun, İsmail Çokçalış, Ramazan Kesin gibi genç yeteneklerin kendini ispatlayarak kulüplerin radarına girdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı;
“Kulüplerimiz yaşlı yabancı oyunculara ölü yatırım yerine bunlar gibi genç yeteneklere yatırım yaparsa hem tasarruf eder, hem ülkemizin yeteneklerinin vitrine çıkmasını sağlar hem de satarak para kazanır ve borçtan kurtulur”

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