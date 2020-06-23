Menajeri, Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye götürdü

Sivasspor’la mukavelesi 27 Temmuz’da bitecek Mert Hakan Yandaş, uzun süre Galatasaray’la pazarlıklarda bulunmuştu. Hatta tecrübeli oyuncu Galatasaray’la 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar’la Mert Hakan arasında 2 kez mukavele imzalandı. Sivassporlu oyuncu ile devre arası transferi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Sivasspor’dan bonservisinin alınması kararlaştırıldı. Ancak bu mümkün olmadı.

İKİ KEZ İMZA ATILDI

Sivas, şampiyonluk mücadelesi içinde olduğu için Mert’in devre arasında gidişine izin vermedi. Daha sonra Galatasaray ile oyuncu arasında ikinci bir anlaşma yapıldı. Protokole de “15 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir” maddesi koyuldu. 4 yıllık bu anlaşmanın ardından Fatih Terim’le görüşen Mert Hakan Yandaş, “Hocam iki sebepten dolayı Galatasaray’la anlaştığım için çok mutluyum” dedi.

CEZA ALMA İHTİMALİ VAR

Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” lafından sonra Mert Hakan iki gerekçesini, “Birincisi sizin gibi dünyanın en iyi hocalarından birisiyle çalışacağım. İkincisi de rahmetli babam, Galatasaray’da oynamamı çok istiyordu” şeklinde açıkladı. Ancak menajerinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine, Sarı-Lacivertli takıma imzayı attı. Aslan’ın elinde sözleşme olmasına rağmen açıklama ihtimali yok. Çünkü puan silme cezası alma ihtimali var! (AKŞAM)

