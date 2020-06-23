Menajeri, Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye götürdü

Sivasspor’la mukavelesi 27 Temmuz’da bitecek Mert Hakan Yandaş, uzun süre Galatasaray’la pazarlıklarda bulunmuştu. Hatta tecrübeli oyuncu Galatasaray’la 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar’la Mert Hakan arasında 2 kez mukavele imzalandı. Sivassporlu oyuncu ile devre arası transferi için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Sivasspor’dan bonservisinin alınması kararlaştırıldı. Ancak bu mümkün olmadı.
Sivas, şampiyonluk mücadelesi içinde olduğu için Mert’in devre arasında gidişine izin vermedi. Daha sonra Galatasaray ile oyuncu arasında ikinci bir anlaşma yapıldı. Protokole de “15 Haziran 2020 tarihine kadar geçerlidir” maddesi koyuldu. 4 yıllık bu anlaşmanın ardından Fatih Terim’le görüşen Mert Hakan Yandaş, “Hocam iki sebepten dolayı Galatasaray’la anlaştığım için çok mutluyum” dedi.
Terim’in “Hayırlı olsun oğlum” lafından sonra Mert Hakan iki gerekçesini, “Birincisi sizin gibi dünyanın en iyi hocalarından birisiyle çalışacağım. İkincisi de rahmetli babam, Galatasaray’da oynamamı çok istiyordu” şeklinde açıkladı. Ancak menajerinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine, Sarı-Lacivertli takıma imzayı attı. Aslan’ın elinde sözleşme olmasına rağmen açıklama ihtimali yok. Çünkü puan silme cezası alma ihtimali var! (AKŞAM)
Milan deplasmanda dört golle şov yaptı!
Ağaoğlu'ndan Filip Novak açıklaması
Maç bitiminde saha karıştı! Ahmet Ağaoğlu çok sinirlendi
Mustafa Cengiz'den olay sözler!
Gökhan Gönül'e sözleşme teklifi!
Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılabilir!
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Müjdeyi verdi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"
Bir devrin sonu... Futbolu bırakıyor
Juventus, 18'lik Türk yeteneğin peşinde!
Futbolda 6 saniye kuralı nedir?
Okuyucu Yorumları 1 yorum