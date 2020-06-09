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Menderes Belediyesi esnafın destekçisi

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından genelge ile açılan iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.Korona virüs ile mücadelede yaptığı çalışmalar ile vatandaşının yanında olan Menderes Belediyesi, salgın sürecinde kapanan ve açıklanan genelge ile yeniden hizmete başlayan işletmelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi tarafından genelge ile açılan iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Korona virüs ile mücadelede yaptığı çalışmalar ile vatandaşının yanında olan Menderes Belediyesi, salgın sürecinde kapanan ve açıklanan genelge ile yeniden hizmete başlayan işletmelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. 44 mahallenin tamamında yapılan çalışma ile bugüne kadar 3 bin iş yerinin dezenfeksiyonu belediye ekipleri tarafından yapıldı.

"Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz"
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs ile mücadelede girilen normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete açılan işletmelerimize destek oluyoruz. Temizlik işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz iş yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. Uzun süredir kapalı olan ve bu zor süreçten en çok etkilenen esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim” dedi.

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