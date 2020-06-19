Menderes LGS’ye hazır

Menderes Belediyesi tarafından, hafta sonu gerçekleşecek LGS için okullarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ilçedeki okullarda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sağlık Bakanlığı onaylı ve 20 gün etkili olan dezenfekte ilaçlarıyla yapılan çalışma kapsamında LGS için belirlenen 26 okulda dezenfekte işlemleri tamamlandı. Yapılan çalışma ile sınıflar başta olmak üzere koridorlar, tuvaletler ve okul bahçelerinin dezenfeksiyonu gerçekleştirildi.

Çalışmayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Hafta sonu gerçekleşecek sınav öncesinde öğrenci kardeşlerimiz, görevli öğretmenlerimiz ve diğer görevli memurlarımız için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımızın hiçbir endişe yaşamadan sınavı başarıyla tamamlamalarını sağlamak. Bu kapsamda iki oturumda yapılacak sınav için okullarımızın iç ve dış kısmı olmak üzere bütün alanları dezenfekte edildi. Tüm öğrencilerimize LGS’de başarılar diliyorum” dedi.



