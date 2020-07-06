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Menderes sahilleri yeni tesislere kavuştu

İZMİR HABERLERİ  | 06.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından sahil bölgesindeki 4 tesis vatandaşların hizmetine açılırken, tesisler ilk günden yoğun ilgi gördü.Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür ve Özdere’de bulunan 4 tesis vatandaşların hizmetine açıldı.

İzmir’in Menderes ilçesinde, belediye tarafından sahil bölgesindeki 4 tesis vatandaşların hizmetine açılırken, tesisler ilk günden yoğun ilgi gördü.
Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür ve Özdere’de bulunan 4 tesis vatandaşların hizmetine açıldı. Gümüldür’de yer alan Sünal Tülbentçi Kafe ve Satsuma Kafe ile Özdere’de Arkadaş Kafe ve Gençlik Kafe vatandaşlardan tam not aldı.
Turizm sezonu öncesi yapılan çalışmalar ile hazır hale getirilen tesisler, yerli ve yabancı turistlerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlara almasını amaçlıyor. Plaj hizmetlerinden, yeme-içme hizmetlerine kadar birçok kalemde vatandaşların istek ve taleplerini yerine getiren tesislerin, haftanın 7 günü saat 08.00-24.00 arası hizmet veriyor.
Öte yandan tesislerde, korona virüsü salgınına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen tüm önlemler alındı. Plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler doğrultusunda, plajda kalabalık oluşmasını engellemek için sosyal mesafe kurallarına uygun kapasite belirlenerek, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde belirlendi. Tesislere maskesiz giriş yapılamazken, tesislerde dezenfekte çalışmaları da belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştiriliyor.
Hizmete açılan tesislerin ilçe turizmine büyük katkı sunacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Sahil bölgemizin turizmde parlayan bir yıldız olması için gereken tüm adımları atıyoruz. 45 kilometrelik sahil şeridimizde vatandaşlarımızın turizm sezonunu keyifle geçirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gümüldür ve Özdere mahallelerimizdeki mevcut tesislere ilave olarak yeni tesisler de kazandırdık. Toplam 4 tesisimiz ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Kar amacı gütmeyen tesislerimizin ilk günden yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ederken, doğru bir adım attığımızın da göstergesi oldu. Salgın nedeniyle normalleşme sürecine uygun olarak tüm tesislerimizde gerekli önlemleri de aldık ve Sağlık Bakanlığı’mızın uyarılarına harfiyen uyuyoruz. Tüm tesislerimizde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, keyifle tatillerini geçirebilir. Tesislerimiz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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