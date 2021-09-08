Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası'na çıkartılan tren vagonları kafeye dönüştürülecek

Ordu'nun menderesleriyle dikkat çeken Perşembe Yaylası'na getirilen iki tren vagonunun kafeye dönüştürülerek turizme katkı sunması hedefleniyor.

Aybastı Belediyesi, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda içerisini kafeye dönüştürmek amacıyla Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nden her biri 26 metre uzunluğunda iki tren vagonu satın aldı.

Belediye tarafından satın işlemleri tamamlanan vagonlar, çekiciler yardımıyla taşınarak Perşembe Yaylası'na getirildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, bir süre önce vagon kafe kurmak için çalışmaların başladığını belirterek, projede sona yaklaşıldığını söyledi.

Toplam uzunluğu 52 metre olan 2 vagonun satın alındıktan sonra ilçeye ulaştırıldığını kaydeden Geçtan, kısa süre içerisinde çevre ve peyzaj düzenlemesiyle vagon kafenin hizmete açılacağını ifade etti.

Geçtan, projenin, menderesleriyle ünlü yaylada turizme önemli katkı sunmasını beklediklerini dile getirerek, "Şimdiden projemizi duyanlar büyük heyecan yaşadı. Temennimiz en kısa zamanda bu hizmeti halkımızın kullanımına sunmak. Tren çıkmaz denilen yaylamıza bu vagonların çıkması bizleri çok mutlu etti." dedi.

Geçtan, projenin bu aşamaya kadar gelmesine katkı sunanlara da teşekkürler etti.

