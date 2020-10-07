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Menderes’te bir ilk; solo halk dansları

İZMİR HABERLERİ  | 07.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk ve tek solo halk dansları projesi Ege Bölgesi seçmeleri Menderes’te gerçekleşti.Kültürel Miras Platformunun düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek solo halk dansları projesinin Ege Bölgesi seçmeleri Menderes Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye’nin ilk ve tek solo halk dansları projesi Ege Bölgesi seçmeleri Menderes’te gerçekleşti.
Kültürel Miras Platformunun düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek solo halk dansları projesinin Ege Bölgesi seçmeleri Menderes Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Menderes Belediyesi Görece Spor Salonunda gerçekleşen seçmelerde 6 ilden gelen halk dansları oyuncuları tek kişilik dans gösterilerini sundu.

Finalistleri vatandaş belirleyecek
Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen seçmelerde, Türkiye’nin 6 bölgesinde sahneye çıkan dansçılar 12 Ekim tarihinde final elemelerine çıkacak. Youtube üzerinden izlenebilecek performanslar vatandaşlar tarafından oylanacak. En iyi 20’nin belirleneceği seçmelerin ardından finale kalan isimler Ankara’da 14-15 Kasım tarihinde düzenlenecek finalde Türkiye’nin en iyi solo halk dansçısı olmak için ter dökecek.

“Kültürümüze sahip çıkacağız”
Etkinlikle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Türkiye’de bir ilk olan solo halk dansları projesinin Ege Bölgesi ayağına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Manisa, Kütahya, Aydın ve Denizli’den gelen halk dansları oyuncuları Menderes’imizde kültürümüze ait en güzel oyunları sergilediler. Kendilerini kutluyorum. Projenin halk dansları camiasından da büyük destek görmesi doğru bir işe imza attığımızın göstergesi. Menderes Belediyesi olarak kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Projeye desteğimiz sürecek. Bu sene pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleşti etkinliğimiz fakat ileriki yıllarda inşallah seyircili bir şekilde düzenleyecek ve bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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