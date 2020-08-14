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Menderes’te eğitim yuvalarına park

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim yuvalarına parklar kazandırılıyor.Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan eğitim yuvalarına parklar kazandırılıyor.

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki eğitim yuvalarına parklar kazandırılıyor.
Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan eğitim yuvalarına parklar kazandırılıyor. Uygun görülen noktalarda yapılan çalışmaların yanı sıra okul bahçelerindeki mevcut parkların bakım ve onarımları da gerçekleştiriliyor.

Okullara destek sürecek
Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Eğitim yuvalarımızın gerekli ihtiyaçlarını karşılarken, uygun görülen bahçelerine de oyun alanları kazandırıyoruz, mevcut olan parklarında bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Park ve bahçeler müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışma ile Çakaltepe, Gazipaşa, Altıntepe, Görece ve Özdere mahallelerimizdeki eğitim yuvalarımız modern parklar ile donatıldı. Öğrencilerimize ve okullarımıza her fırsatta destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni oyun alanlarımız, öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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