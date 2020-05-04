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Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

İZMİR HABERLERİ  | 04.05.2020 09:14 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından salgın sürecinde vatandaşlara gıda paketi desteği gerçekleştiriliyor.Korona virüse karşı seferberlik ilan eden Menderes Belediyesi, salgına karşı mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Menderes Belediyesi tarafından salgın sürecinde vatandaşlara gıda paketi desteği gerçekleştiriliyor.
Korona virüse karşı seferberlik ilan eden Menderes Belediyesi, salgına karşı mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Dezenfektasyon ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü ilçede yardım çalışmaları da yapılıyor. Gerçekleşen uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri ulaştırılıyor.

Hedef 5 bin paket
Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet kapsamında korona virüs ile mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi 2 bin 500 haneye gıda paketi dağıtıldı. Ramazan ayının gelmesi ile yardımlar artarken, bayrama kadar 2 bin 500 gıda paketinin daha vatandaşlara ulaştırılarak toplam 5 bin gıda paketinin hanelere gönderilmesi hedeflendi.

Vatandaşımızın yanındayız
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “İlçe genelinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Salgına karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Özel bir ekip kurduk. Ekibimiz ile salgının başladığı günden itibaren 2 bin 500 haneye gıda paketlerimizi dağıttık. Salgının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar sofralarımızı da bu sene kuramıyoruz. Ancak erzak yardımlarımıza vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’na kadar 2 bin 500 gıda paketini daha vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına canla, başla çalışıyoruz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak sürdürdüğümüz hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle destekte bulunan tüm hayırseverlerimize de teşekkür ederim” dedi.

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