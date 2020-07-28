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Menderes’te kurban satış yerleri hazır

İZMİR HABERLERİ  | 28.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki kurban pazarlarında denetim ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki kurban pazarlarında denetim ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.
Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede kurulan kurban satış yerlerinde denetim ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Denetimlerde kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılırken, satış alanlarında da hijyen ve uygunluk kontrollerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildi.

Önlemler alındı
Kurban satış yerlerinde korona virüs tedbirlerinin alındığını ve çalışmaların büyük bir titizlikle sürdüğünü kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Kurban Bayramı öncesinde ilçemizdeki kurban satış alanlarını belirtilen kriterlere uygun olarak hazır hale getirdik. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli tüm önlemler alındı. Dezenfeksiyon çalışmalarını da bayram öncesinde tamamladık. Sağlıklı ve hijyenik bir ortamı vatandaşlarımıza hazırladık. Ekiplerimiz kurban satış alanlarındaki denetimlerini de gerçekleştirdi. Bayram süresi boyunca da ekiplerimizin denetimleri devam edecek. Tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla pazara gelebilir” dedi.

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