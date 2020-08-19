Menderes’te Mamamatik uygulaması

Menderes Belediyesi tarafından can dostlar için Mamamatik uygulaması hayata geçirildi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için Mamamatik uygulaması hayata geçirildi. 52 adet Mamamatik ünitesi ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilerek vatandaşların uygulamadan yararlanması sağlandı.

Geliri can dostlara

1 lira ile çalışan Mamamatik ünitesi, paranın atılmasıyla mama ve suyun hayvanlar için hazneye aktarılmasını sağlıyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın ilk desteği verdiği uygulamadan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının beslenmesi ve onlar için geliştirilecek projelerde kullanılacak.

Vatandaşları desteğe davet etti

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Can dostlarımız için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Geçen yıl ’Sen de el ver, bir kap su ve mama koy insanlığın eli ol’ kampanyası başlatmış, ilçedeki esnafa bin adet mama ve su kabı dağıtımı gerçekleştirmiştik. Şimdi de Mamamatik uygulamasıyla can dostlarımızın yanındayız. Uygulama kapsamında 52 adet Mamamatik ünitesini ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştiriyoruz. Uygulamadan elde edilecek tüm gelir yine sokak hayvanlarımız için kullanılacak. Tüm vatandaşlarımızı uygulamaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

