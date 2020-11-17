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Menderes’te sokak hayvanları emin ellerde

İZMİR HABERLERİ  | 17.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarının rutin bakımlarının yanı sıra tedavi ve kısırlaştırılmalarına tüm hızıyla devam ediliyor.

Menderes Belediyesi, sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanlarının rutin bakımlarının yanı sıra tedavi ve kısırlaştırılmalarına tüm hızıyla devam ediliyor. Yapılan çalışmalarla hayvanların daha sağlıklı ve uzun yaşamaları amaçlanıyor.
Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 739 köpek, bin 272 kedi olmak üzere toplam 2 bin 11 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 6 bin 196 sahipsiz köpeğin tedavisi yapıldı. 4 bin kilogram mama dağıtımının yapıldığı çalışmalar kapsamında, 52 adet mamamatik ünitesinin de ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildiği belirtildi.
Sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının gerçekleştirildiğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Veteriner işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz büyük bir titizlikle can dostlarımız için çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Yaptığımız uygulamalarla sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini arttıracak adımları atıyoruz. Ortak hayatı paylaştığımız can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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