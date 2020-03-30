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Menderes’te sokak hayvanları unutulmadı

İZMİR HABERLERİ  | 30.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Menderes Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele sürdürülürken, sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı.Korona virüs ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüten Menderes Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı.

Menderes Belediyesi tarafından korona virüs ile mücadele sürdürülürken, sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı.
Korona virüs ile mücadelede yoğun bir çalışma yürüten Menderes Belediyesi, bu süreçte sokakta yaşayan sokak hayvanlarını da unutmadı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın talimatıyla sokaktaki hayvanlara mama desteği artırıldı.

Başkan Kayalar da katıldı
Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara Başkan Kayalar da katıldı. Can dostlar ile bir araya gelen Başkan Kayalar, hayvanları kendi elleriyle besledi.

Destek sürecek
Sokak hayvanlarının emin ellerde olduğunu ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Korona virüs ile mücadelemiz kapsamında sokaklarımız boşalmış olsa da bu sokaklarda yaşayan can dostlarımızı unutmadık. Veteriner işleri müdürlüğümüzdeki ekip arkadaşlarımızla birlikte sokakta yaşayan hayvanlarımıza mama desteğinde bulunuyoruz. Can dostlarımıza desteğimiz sürecek. Vatandaşlarımızın da can dostlarımızı unutmamasını ve evlerinin iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz” dedi.

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