Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

İZMİR (AA) - Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen Aydın Pehlivan, göreve başladı.

Aydın Pehlivan, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek, kura öncesi İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'dan görevi devraldı.

Pehlivan'a görevinin ilk gününde, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ile partililer hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "AK Parti, yerel yönetimler ve belediyecilik konusunda sadece ulusal değil küresel ölçekte iddia sahibi bir partidir. Bizlerin amacı, almış olduğumuz bu bayrağı daha da yükseklere taşımak olacaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

- Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.