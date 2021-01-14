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Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

14.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan görevine başladı

İZMİR (AA) - Yenilenen kura çekimi ile Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen Aydın Pehlivan, göreve başladı.

Aydın Pehlivan, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek, kura öncesi İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'dan görevi devraldı.

Pehlivan'a görevinin ilk gününde, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ile partililer hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "AK Parti, yerel yönetimler ve belediyecilik konusunda sadece ulusal değil küresel ölçekte iddia sahibi bir partidir. Bizlerin amacı, almış olduğumuz bu bayrağı daha da yükseklere taşımak olacaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

- Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan'ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi, usule aykırı olduğu gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti. Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamış, kura çekimi 7 Ocak'taki meclis toplantısında da CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.

Doğan'ın başkanlığındaki ilk toplantıda mecliste yeterli çoğunluk sağlanamamış, ikincisinde ise kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kura sonucunda AK Parti'nin adayı Pehlivan, Başkan Vekili olarak belirlenmişti.

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