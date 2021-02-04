Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan'dan iddialara yanıt: "Bir tek personeli bile işten çıkarmadık"

İZMİR (AA) - Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP İzmir il yönetiminin kendilerinin belediyede işçi çıkarttıkları ve mobbing uyguladıkları iddiaları üzerine, "Biz göreve geldiğimiz süreden itibaren bugüne kadar tek bir tane personeli işten çıkarmadık. Şu ana kadar tek bir iş arkadaşımızın iş akdini noktalandırmadım." dedi.

Pehlivan AA muhabirine Menemen Belediyesi'nin METASU ve MENAŞ adında iştirakli şirketlerinin mevcut olduğunu belirterek bu 2 şirketin yönetim kurulu başkanlığını bugüne kadarki süreçte belediye başkanı veya belediye başkanvekilinin yürüttüğünü anlattı.

Menemen'de METASU'nun 649, MENAŞ'ın da toplamda 11 personelinin olduğunu ifade eden Pehlivan MENAŞ'ın aynı zamanda belediyenin bütün gayrimenkullerinin yönetimini devralmış ve kiraya veren şirket konumunda olduğunu, çok ciddi bir gelire sahip olduğunu belirtti.

Menemen Başkan vekilliğine geldiğinde teamüller gereği METASU ve MENAŞ ile ilgili yetki istediklerini belirten Pehlivan, "Çünkü bu yetkiyi almamız gerekiyor ki, Menemen'de sorumlu olduğumuz ve Menemen halkına hesap verilebilecek pozisyonda olan biri olarak Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan olarak hesap verilebilirliği ortaya koymak adına o personellerimizin de lideri konumunda olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple meclisten yetki istedik ve bu yetkiyi alamadık." dedi.