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Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 20.11.2020 09:13 | Son Güncelleme

Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Aksoy ve bir belediye başkan yardımcısı ile 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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