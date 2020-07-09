YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemen Belediye Meclisi’nde CHP’li üye istifa etti

Menemen Belediye Meclisi’nde CHP’li üye istifa etti

İZMİR HABERLERİ  | 09.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

CHP’li Menemen Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında, faaliyet raporuna ret oyu veren CHP’li meclis üyelerinden Koray Atasoy görevinden istifa etti.Menemen Belediyesi Meclis Toplantısı’nda oylamaya sunulan faaliyet raporuna CHP’li 4 meclis üyesinin de ret oyu vermesi, parti içinde krize yol açmıştı.

Menemen Belediye Meclisi’nde CHP’li üye istifa etti

CHP’li Menemen Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında, faaliyet raporuna ret oyu veren CHP’li meclis üyelerinden Koray Atasoy görevinden istifa etti.
Menemen Belediyesi Meclis Toplantısı’nda oylamaya sunulan faaliyet raporuna CHP’li 4 meclis üyesinin de ret oyu vermesi, parti içinde krize yol açmıştı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel duruma müdahale etmiş, örgüt ve meclis üyeleri buluşmasında beyaz sayfa açıldığı aktarılmıştı.
Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı ve raporu veto eden 4 kişi arasında yer alan CHP’li Meclis Üyesi Koray Atasoy görevinden istifa etti. Atasoy, görevinden ve meclis üyeliğinden ayrılırken yerine yedeklerden Erdal Öztürk geldi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Atasoy, işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterirken kendi iradesiyle istifa ettiğini duyurdu. Atasoy, "Tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. CHP kimliğim ölene kadardır" ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Meclisi’nde CHP’li üye istifa etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

İzmir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:49
Öğle
13:22
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

Ünlülerin tercih ettiği kuaförler İzmir’de hizmet verecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Amatör Balıkçılık Belgesi yeniden veriliyor

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.