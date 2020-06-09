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Menemen’de Kasımpaşa Üst Geçidi açıldı

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 10:30 | Son Güncelleme

İzmir’de Menemen Belediyesi tarafından yapılan Kasımpaşa Üst Geçidi’nin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı.

İzmir’de Menemen Belediyesi tarafından yapılan Kasımpaşa Üst Geçidi’nin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da katıldı. Özuslu “İşte o cumhuriyet idealleri ile dopdolu olan insanlar, pandemi sürecinde de kimsesizlerin kimsesi oldular” dedi.
Menemen Belediyesi, Kasımpaşa Mahallesini Menemen merkeze bağlayan üst geçidin yerine daha modern yeni bir üst geçit inşa etti. Çağın şartlarına uygun olarak yapılan üst geçit CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kamil Okyay Sındır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete alındı.

Üst geçidin açılışı yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını hakkında konuştu. Özuslu şunları söyledi: “Zor birkaç ay geçirdik. Belki daha zor günler geçireceğiz. Türkiye’nin her yerinde ve dünyada insanlar çeşitli tedbirlerle başka bir hayat yaşamaya başladılar ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li ilçe belediye başkanları, sokaktaydılar. Kimsesizlerin kimsesi oldular. Peki neden oldular? Neydi cumhuriyet? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmaktı. İşte o cumhuriyet idealleri ile dopdolu olan insanlar, pandemi sürecinde de kimsesizlerin kimsesi oldular” diye konuştu. Konuşmaların ardından üst geçidin açılışı yapıldı. Özuslu, daha sonra Menemen Belediyesince Seyrek’te yapılan hayvan barınağı ve Mermerli Mahallesinde yapımı süren üretici pazarı inşaatını inceledi. Eski üst geçit 1970’li yıllarda dönemin İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tarafından Konak Meydanı’nda yaptırılmış ve 1993’te meydanın yeniden düzenlenmesinden dolayı sökülerek Menemen’e gönderilmişti.

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