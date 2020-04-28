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Menemen’de tarım lisesi açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 28.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi ortak projesi ile Çavuşköy’de bulunan eski Çavuş Spor Tesisleri, Tarım Lisesi haline getiriliyor.Menemen’de bulunan Çavuş Spor Tesisleri binası satın alınarak Tarım Lisesi hayata geçirmek için ilk adımı atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi ortak projesi ile Çavuşköy’de bulunan eski Çavuş Spor Tesisleri, Tarım Lisesi haline getiriliyor.
Menemen’de bulunan Çavuş Spor Tesisleri binası satın alınarak Tarım Lisesi hayata geçirmek için ilk adımı atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile hayata geçirilecek olan Tarım Lisesi’nin tadilat çalışmalarına en kısa zamanda başlanacak. Eylül ayında eğitime başlaması hedeflenen, lise düzeyinde eğitim verecek olan Menemen Tarım Lisesi, aynı zamanda değişik konularda bilgi edinmek, pratik eğitimlere katılmak isteyen Menemen çiftçisine de hizmet verecek. Eski Köy Enstitüleri mantığı ile eğitim verecek olan Tarım Lisesi’nin Menemen köylüsünün, çiftçisinin eğitimi yoluyla tarıma ve tarımsal kalkınmaya katkı sağlaması amaçlanıyor.

Pratik eğitimler ön planda
En yeni tarım uygulamaları, yeni ürünler, yeni tarım teknikleri hakkında bilgi almak isteyen herkese kapılarını açacak olan Tarım Lisesi, aynı zamanda bölgede bulunan Menemen Belediyesi arazileri üzerinden pratik eğitimler de verecek. Bölgede bulunan Menemen Belediyesine ait arazilerde en yeni tarım teknikleri ile ekim yapabilecek olan öğrenciler, ağaç, meyve ve sebze üretimi, hayvancılık konularında eğitimler görebilecek.

“Çiftçi çocuklarını eğitmek istiyoruz”
Daha önce ekilmemiş, katma değeri yüksek ürünleri Menemenli üretici ile buluşturmak, yeni teknikleri uygulatmak istediklerini söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Köylümüzün kazanmasını, kazandıkça refah seviyesinin yükselmesini istiyoruz. Üreticimiz sıkıntılar yaşıyor, çiftçi çocukları artık tarımla uğraşmak istemiyor. Genç üreticileri, üretici çocuklarını Tarım Lisesi aracılığıyla üretimin içinde tutmak, yeni tekniklerle daha iyi bir üretim gerçekleştirmelerini ve daha kazançlı hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Üreticinin desteklenmesi, farklı ürünlere ve tekniklere yönlendirilmesi, tarımın cazip bir iş kolu haline getirilmesi gerekiyor. Üreticimiz kazanırsa Türkiye kazanır. Bizim tek amacımız da üreticimizin kazanması. Bu anlamda yeni açılacak olan Tarım Lisesi’nin faydasına inanıyoruz” dedi.

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