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Menemen’den Azerbaycan’a "Yanınızdayız" mesajı

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali ve yaptığı sivil katliamlar, Menemen ilçesinde yapılan ortak basın açıklamasıyla kınandı.Menemen Belediyesi ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği programda, Azerbaycan’a destek mesajları verildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali ve yaptığı sivil katliamlar, Menemen ilçesinde yapılan ortak basın açıklamasıyla kınandı.
Menemen Belediyesi ve Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği programda, Azerbaycan’a destek mesajları verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı Menemen Cumhuriyet Meydanı’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Hepimiz Azerbaycan’ın yanındayız ve her zaman da yanında olacağız"
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve insanlığa karşı işlediği suçlara tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi. Aksoy, “Hemen sol tarafımızda bir anıt heykel var; Srebrenitsa Heykeli. Srebrenitsa’da katliam gerçekleşirken, binlerce Müslüman öldürülürken batı gözlerini kapadı ve üç maymunu oynadı. Ahıska Türkleri Sürgün Anıtı var yine Menemen’de. O katliam, sürgün gerçekleşirken de herkes görmezden geldi. Ve Azerbaycan. 1992 yılında Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ’a girerek Hocalı katliamını gerçekleştirdi. Askeri kuvvetlerini kullanarak 613 vatandaşı katletti. Bir daha bunların yaşanmaması için artık gözlerimizi kapatmamamız gerekiyor. Bugün Menemen’de vicdan sahibi herkes, alt kimliği üst kimliği fark etmeksizin hepimiz tepkimizi koymak, artık ölümler yaşanmasın demek için buradayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Azerbaycan diyoruz. Hepimiz Azerbaycan’ın yanındayız ve her zaman da yanında olacağız. Soykırımların artık son bulmasını istiyoruz” dedi.
İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mülazım Pahsa ise yaptığı konuşmada, "Azerbaycan toprağı olan, bütün dünya tarafından böyle kabul edilen Dağlık Karabağ’a göz diken, bu topraklara sahip çıkmak için savaş başlatan Ermenilerin bir an önce işgal ettikleri topraklardan çıkması gerekmektedir. Karabağ bizim kanayan yaramızdır. Türk milletlerinin bir olup birlik olup güçlü olma zamanıdır" diye konuştu.
Program, şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma döktürülmesinin ardından son buldu.

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