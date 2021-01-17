Menemen’in yeni başkan vekilinden değerlendirme toplantısı

Menemen Belediyesi birim sorumluları ile tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı sorunları tekrar yaşamamak adına bu sorunların kaynağına indik. Birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik” dedi. Toplantı sırasında Pehlivan’ı arayan ve tebrik eden son Başbakan Binali Yıldırım ise, “Ekip ruhuyla birlikte çalışarak her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Menemen için her zaman arkanızdayız” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye birim müdür ve amirleri ile tanışma ve durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda Menemen’in mevcut durumu, ekonomik ve idari sorunları, sorunların çözüm yöntemleri ve projeler konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bugünlere ne yazık ki çok zor günlerden geçerek geldik. Bu zor günlerden ivedilikle kurtulmak ve Menemen’imize aydınlık günler yaşatabilmek adına, Menemen Belediyesi birim müdür ve amirlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı sorunları tekrar yaşamamak adına bu sorunların kaynağına indik. Sorunlar ve çözümleri noktasında birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik. Şeffaf, dürüst ve Türkiye’de adından söz ettiren ak belediyecilik hizmet düsturuyla, güzel ilçemizi, el birliğiyle ve başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve hükümetimizin de desteğiyle, layık olduğu yerlere çıkarmayı kendimize misyon edindik” ifadelerini kullandı. Toplantı sırasında tebrik için telefonla arayan son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ı kutladı ve başarılar diledi. Yıldırım, “Ekip ruhuyla, birlikte çalışarak her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Bu noktada, tüm zorluklara rağmen halkımıza hizmet için büyük bir çaba sarf edeceğinizden eminim. Bu doğrultuda AK Parti belediyecilik hizmet anlayışı ile Menemen 2024’e çok daha güçlü bir şekilde girecektir” sözlerine yer verdi.