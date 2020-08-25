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Menemenspor, Afyonkarahisar’da kampa girdi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’un yeni sezon öncesi 11 günlük Afyonkarahisar kampı başladı.
Menemenspor, 11 gün sürecek Afyonkarahisar kampına start verdi. Teknik Direktör Cenk Laleci yönetiminde yapılan antrenman Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Kampın ilk gününde ısınma hareketleriyle idmana başlayan sarı-lacivertliler, 4 de hazırlık maçı oynayacak.
Cenk Laleci, kamp süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ayın 4’üne kadar da nasip olursa 4 tane hazırlık maçımız var. Tabii biliyorsunuz pandemiden dolayı ne olacağı belli olmuyor. İnşallah herhangi bir sıkıntı çıkmadan 11 günlük kamp dönemimizi iyi geçiririz. Geride bıraktığımız sezon tabii ki zor bir sezon oldu ama biz kendi açımızdan iyi bir sezon geçirdik. Yani kimse bizden böyle bir başarı beklemiyordu açıkçası, biz bunu gösterdik. Yeni sezonda da aynı şekilde en iyi yerlerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Ben taraftarın içinden geldim sayılır. Yıllardır bu takımın kaptanlığını da yaptım. Hepsiyle beraber oldum. Her zaman sağ olsunlar beni ve takımımızı desteklediler, yine desteklemeye devam etsinler. Genç ve dinamik bir takımımız var. Algısı yüksek, başarıya aç oyuncularımızla bu sene devam ediyoruz. İnşallah bu sene istediğimiz hedefi en iyi şekilde yakalayacağız ve en iyi yerlerde bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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