YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Menemenspor, Berkehan Erol'u transfer etti

Menemenspor, Berkehan Erol'u transfer etti

27.08.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, Berkehan Erol'u transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sol bek Berkehan Erol'u kadrosuna kattı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir altyapısında yetişen 20 yaşındaki Berkehan Erol'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Akılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybettiAkılalmaz olay! Prezervatif yerine kullandı, hayatını kaybetti
İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandıİzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:18
İkindi
16:59
Akşam
19:57
Yatsı
21:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.