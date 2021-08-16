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Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

16.08.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: - "İlk maçı kazanıp moral bulduk" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: - "Rakip bizden daha hazırdı"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "İlk maçı kazanıp moral bulduk." dedi.

Mutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ancak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un geçen sezon Süper Lig’de mücadele ettiğini hatırlatan Mutlu, "Rakibin önemini bilerek hazırlandık. Biz genç bir ekibiz. Yeni oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. İlk maçı kazanıp moral bulduk. Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Rakip bizden daha hazırdı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de kadro derinliklerinin olmadığını belirterek, 5-6 transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

Futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu bildiren Sözeri, "İyi mücadele ettiler. Kaptırdığımız toplardan pozisyonlar verdik. Top bizdeyken iyi işler çıkardık ama final bölümünde sıkıntılarımız var." ifadelerini kullandı.

Sözeri, kadrolarına dahil etikleri bazı oyuncuların lisanslarının maça yetişemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rakip bizden daha hazırdı. Rakibi tebrik etmek lazım. Sezonun ilk maçı da olsa hakeme bir şeyler söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu penaltı ve sarı karttır. Maç 0-0 idi ve maç başka yere gidebilecekti. Genç hakemlerin savunucusuyum ama bu tarz kritik hatalar bir camianın kaderiyle oynar. Hakem de izlesin o pozisyonu tekrar. Bazı hataları vardı hoş görülebilir ama penaltıda hata yapması hoş olmadı. Sezona böyle hatalarla başlarsak vay halimize."

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