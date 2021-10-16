Menemenspor-Samsunspor maçının ardından

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Menemenspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Ali Beşel, "Galip geldik ve istediğimizi aldık." dedi.

Beşel, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, galibiyetten dolayı çok sevinçli olduklarını söyledi.

Altınordu mağlubiyetinin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini kaydeden Beşel, şöyle konuştu:

"Rakibimizin sahada neler yapabileceğini çok iyi tahmin ettik. Tahmin ettiklerimiz de sahada karşımıza çıktı. Bugün çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İnşallah daha iyi olacaklar. Sonuçta 3 puanı aldık. Altınordu mağlubiyetinden sonra kendi sahamızda oynadığımız bu maç çok önemliydi bizim için. Galip geldik ve istediğimizi aldık. Biz her hafta final maçına çıkıyoruz. Uzun vadeli planlarımız var ama bu finalleri kazandığımızda sonucun bizi nereye götüreceğini hep birlikte göreceğiz."

- Altıparmak: "2-1 öne geçsek maç çok farklı bir yöne gidebilirdi"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok üzgün olduklarını, hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların sahada uygulanmamasının kendilerini üzdüğünü aktaran Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. İlk yarı zaten öyle geçti. Biz tamamen tek kaleye yakın top oynadık. Sadece kontratak yapacaklardı, oyuncularımıza da bunu söyledik. 3-4 gündür hep bunun üzerine çalışıyorduk. İlk gelen korner gol oldu. Ondan sonra beraberliği yakaladık. Boli'nin pozisyonu gol olsa ve 2-1 öne geçsek maç çok farklı bir yöne gidebilirdi."

Altıparmak, ikinci devrenin başında yedikleri penaltı golüyle oyun düzenlerinin tamamen bozulduğunu belirterek, "3-1 olduktan sonra oyunu kurtarma adına Bah hamlesini yaptık ve 3-2'yi yakaladık. Belki oyun tekrar bizim hakimiyetimize geçerken 10 kişi kaldık. Rakibimiz çok istedi ve çok mücadele etti, şansları da vardı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

Müsabakada yedek kulübesinde yer alan Hasan Kılıç'ta karşılaşmadan önce Kovid-19 bulguları saptandığını, o nedenle takımla İzmir'e gelmediğini belirten Altıparmak, "Biz Cuma günü İzmir'e geldik. Hasan'ın tekrar test yaptırması gerekiyordu ve o gün akşam negatif olduğu anlaşıldı. Gece saat 2 gibi Samsun'dan direkt uçakla gelebildi İzmir'e. Hasan'la da konuştuk ve kendini yorgun hissettiğini söyledi. O yüzden Hasan'ı oynatmadık." ifadelerini kullandı.

