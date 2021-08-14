Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü sezonuna başlayacak Menemespor, ilk hafta maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Geride kalan sezonu teknik direktör Ümit Karan yönetiminde tamamlayan Menemenspor, bu sezona ise eski çalıştırıcısı Cenk Laleci ile başlayacak.

İzmir temsilcisi, transferde şimdiye kadar Mete Çelik, İlyas Bircan, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ahmet Aslan, Ahmet Sağat, Berkan Aydeniz, Emre Özer ve Batuhan Şen'i kadrosuna dahil etti.

