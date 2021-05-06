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  4. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi:

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi:

06.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok tecrübesiz bir takım olmamıza rağmen topladığımız puanlarla ligde kalmayı başardık. Küme düşmemeye oynadığı zaman ufak ufak dizler titreyebilir. Bunu azaltmaya çalıştık. Mücadele, savaş, puanlar toplaya toplaya ilerledik. Herkes 'yine mi berabere kaldık' dedi. Berabere kalmasaydık bu puanları alamayacaktık" - "(Adana Demirspor maçı) Biz hedefimize ulaştık. Bundan sonra Adana Demirspor hedefe ulaşmak isteyecek, bizi yenmek isteyecektir. Bizim de sahaya çıkacağımız oyuncular burada. Futbolcuya 'çıkıp oynama' diyemezsin, zaten öyle bir oyuncum da yok. Skor ne olursa olsun çıkıp mücadele edeceğiz"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, çok tecrübesiz olmalarına rağmen topladıkları puanlarla ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında bir takımda göreve başlamanın zor olduğunu ifade etti.

Göreve geldikten sonra ara transfer döneminde ilk 11'de oynayan 5 oyuncularının takımdan ayrıldığını kaydeden Karan, "Bu tarz takımlarda 5 ilk 11 oyuncusu kaybediyorsan takviye yapmak zorundasın, yapamazsan zorlanabiliyorsun. Biz çok takviye yapmadık, 2 oyuncu alabildik, maliyetleri çok uyguna getirmeye çalıştık. Oynayan herkes bunu fırsat bildi ve kendisini göstermek istedi." dedi.

Karan, oyuncuların üzerindeki stresi dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok tecrübesiz bir takım olmamıza rağmen topladığımız puanlarla ligde kalmayı başardık. Küme düşmemeye oynadığı zaman ufak ufak dizler titreyebilir. Bunu azaltmaya çalıştık. Mücadele, savaş, puanlar toplaya toplaya ilerledik. Herkes 'yine mi berabere kaldık' dedi. Berabere kalmasaydık bu puanları alamayacaktık. Küme düşmemeye oynadığın zaman her puan çok önemli. Biz devre arasında geldiğimizde hedef olarak ligde kalmayı koyduk. Bundan sonraki sezon Menemenspor, TFF 1. Lig'de yer alacak."

TFF 1. Lig'de bu sezon ilk kez çalıştığını aktaran Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hep ofansif futbol oynamak istiyorum ama elindeki potansiyele göre oynayabilirsin. Futbolda beni en mutlu eden şey gol atmaktır. Takımımın da gol atmasını isterim. Zaman zaman o skorları yakaladık ama gol atıp gol yememek de lazım. Zaman zaman fazla gol yemiş olabiliriz ama benim istediğim futbol daha hızlı ve daha fazla atak bir oyun ama elimizdeki oyuncu kalitesine göre sahaya 11 çıkartıyorsun. Takımdan bu sene yüksek randıman aldık."

- Adana Demirspor karşılaşması

Karan, bu hafta ligin son maçında konuk edecekleri Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Biz de bir mücadele verdik. Düşen takımlar Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'a 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Onlar inşallah bu lige dönerler. Küme düşmemeye oynamak yukarıya oynamaktan daha zor. Çünkü telafisi yok. Üst sıralar için play-off'tan da olsan şampiyon olma ihtimali var. Bu bir yarış. Biz hedefimize ulaştık. Bundan sonra Adana Demirspor hedefe ulaşmak isteyecek, bizi yenmek isteyecektir. Bizim de sahaya çıkacağımız oyuncular burada. Futbolcuya 'çıkıp oynama' diyemezsin, zaten öyle bir oyuncum da yok. Skor ne olursa olsun çıkıp mücadele edeceğiz."

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