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Menemenspor, Toni Correia Gomes'i transfer etti

16.07.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Menemenspor, Toni Correia Gomes'i transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Toni Correia Gomes'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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