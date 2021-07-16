Menemenspor, Toni Correia Gomes'i transfer etti

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Toni Correia Gomes'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız Liverpool alt yapısından yetişen Toni Correia Gomes ile anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



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