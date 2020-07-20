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Menemenspor'un genç oyuncularına talip çok

İZMİR HABERLERİ  | 20.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Teknik direktör Cenk Laleci: "Oyuncularımızın hemen hepsine talip var. Bu bizi sevindirmiyor mu, tabii ki sevindiriyor ama buruk bir sevinç oluyor. Ben oyuncularımdan memnunum hepsiyle önümüzdeki yıl tekrar çalışmak istiyorum"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, takımdaki oyuncuların hemen hepsine tekliflerin olduğunu belirterek, "Bu bizi sevindirmiyor mu, tabii ki sevindiriyor ama buruk bir sevinç oluyor. Ben oyuncularımdan memnunum. Hepsiyle önümüzdeki yıl tekrar çalışmak istiyorum." dedi.

Laleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa mücadele ettikleri TFF 1. Lig'de sezonun zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Ligdeki ilk sezonu 44 puanla tamamladıklarını hatırlatan Laleci, sezon başında spor camiasında "İlk düşen takımlardan biri Menemenspor olur" düşüncesi olduğunu ancak herkesi yanılttıklarını belirtti.

Sezon başında kulüp yönetimi ile ilçe belediyesi arasında bazı sorunların yaşandığını dile getiren Laleci, "O yüzden istediğimiz hamleleri yapamadık. İnsanlar biraz da kulübe yardımcı olmaktan korktu, hepsini aştık. Kendimize göre iyi oyuncular, karakterli oyuncular transfer ettik." diye konuştu.

Kadrodaki oyuncularının kalitesini gösterdiğini aktaran Laleci, iyi çalıştıklarını ve bütün futbolculardan faydalandıklarını kaydetti.

Genç bir kadroyla mücadele ettiklerini anımsatan Laleci, altyapıdan aldıkları oyuncuların Türk futbolunun gündemine geldiğini vurguladı.

- "Oyuncularımızın hemen hepsine talip var"

Yeni sezon için Kurban Bayramı sonrasında toplanacaklarını, ilk kampa belli bir kadro ile girmeyi düşündüğünü anlatan Laleci, şöyle konuştu:

"Elimizi çabuk tutmaya çalışıyoruz. Çok acele edip yanlış kararlar vermemek için de uğraşıyoruz. Genç bir takımız, genç bir ekip olmamız bütün gözlerin üstümüzde olmasına neden oluyor. Oyuncularımızın hemen hepsine talip var. Bu bizi sevindirmiyor mu, tabii ki sevindiriyor ama buruk bir sevinç oluyor. Ben oyuncularımdan memnunum hepsiyle önümüzdeki yıl tekrar çalışmak istiyorum. Başkanımıza da söyledim, 'hepsiyle tekrar anlaşabilirsiniz' dedim. Tabii ki üst liglere gitmek isteyen oyuncularımız olacak. Onların yerine de seçeceğimiz yeni oyuncularla anlaşırsak devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim takımımıza uygun, aidiyet duygusu yüksek, genç dinamik oyuncularla devam etmek istiyoruz."

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