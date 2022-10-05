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Menenjit aşısıyla ölümlerin ve kalıcı hasarların önüne geçmek mümkün

05.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GSK Türkiye Aşı Bilimsel Danışmanı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman: - "Aşı; uzun süreli koruma sağlaması ve hastalık yükünü azaltması sebebiyle menenjit hastalığına karşı en iyi koruma yöntemidir"

İSTANBUL (AA) - GSK Türkiye Aşı Bilimsel Danışmanı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuran Salman, aşının, uzun süreli koruma sağlaması ve hastalık yükünü azaltması sebebiyle menenjite karşı en iyi koruma yöntemi olduğunu bildirdi.

GSK'dan 5 Ekim Dünya Menenjit Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, hastalığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salman, menenjitin, 2019'da dünya genelinde yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne neden olan ölümcül ancak aşıyla korunulabilir bir hastalık olduğunu aktardı.

Hastalığın tanımı ve belirtilerine ilişkin bilgi veren Salman, şunları kaydetti:

"Menenjit, meninks denilen beyin ve omuriliği saran üç katmandan oluşan zarların iltihaplanması sonucu oluşan hastalıktır. Erken dönemde görülen belirti ve bulguların yaygın viral hastalıkların belirtileriyle benzerlik göstermesi sebebiyle hastalığın tanısında geç kalınabilir ve 24 saat içerisine hızla ilerleyebilen bu hastalık ölümle sonuçlanabilir. Ne yazık ki dünya genelinde her yıl yaklaşık 250 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölümle sonuçlanmayan vakalarda ise işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı, uzuv kayıpları ve sinir sistemi sorunları gibi kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu nedenle hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artması gerekiyor."

- "Her yıl dünya genelinde her 10 menenjit hastasından biri hayatını kaybediyor"

Menenjitin hala dünya genelinde büyük bir halk sağlığı sorunu olduğuna ve her yıl yaklaşık 5 milyon insanın hastalığa yakalandığına işaret eden Salman "Hastalık halen dünya genelinde korkulan bir hastalık olmayı sürdürüyor. Her 10 menenjit hastasından 1'i hayatını kaybederken, 5 hastadan 1'i uzun vadeli ciddi sağlık problemleri ile hayatına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Salman, hastalığın her yaş grubundaki bireyleri etkileyebileceğini ancak özellikle 1 yaş altı bebeklerde sıklıkla görüldüğünü vurgulayarak, "Aşı; uzun süreli koruma sağlaması ve hastalık yükünü azaltması sebebiyle menenjit hastalığına karşı en iyi koruma yöntemidir. Meningokok, pnömokok ve Haemophilus influenzae tip b hastalıklarına karşı yıllardır kullanılmakta olan lisanslı aşılar menenjitin en sık etkenlerine karşı koruma sağlar." değerlendirmesini yaptı.

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menenjit aşısı

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