YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

29.08.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli parka gitmek isteyenler, alternatif olarak Bolu-Yedigöller yoluna yönlendiriliyor

Bolu'da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Mengen'den Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı yol, sağanağın ardından oluşan heyelan yüzünden trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun hızla ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Mengen'den milli parka gitmek isteyenler, alternatif olarak Bolu-Yedigöller yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendiBolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Koray Avcı konseri düzenlendi
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bolu Mengen Yedigöller Milli Parkı heyelan sağanak

Bolu Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:42
Sabah
06:12
Öğle
12:59
İkindi
16:40
Akşam
19:36
Yatsı
21:00
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Mide bulandırdı! Canlı yayında boğazına bıçak saplamıştı ama...

Mide bulandırdı! Canlı yayında boğazına bıçak saplamıştı ama...

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.