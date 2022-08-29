Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bolu'da sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Mengen'den Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı yol, sağanağın ardından oluşan heyelan yüzünden trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun hızla ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Mengen'den milli parka gitmek isteyenler, alternatif olarak Bolu-Yedigöller yoluna yönlendiriliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz