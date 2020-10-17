Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, menopoz ile ilgili verdiği bilgide, “Menopoz etkilerini azaltmak için beslenmeye dikkat edilmeli” dedi.

Menopozun kadınlarda yaşlanmanın doğal bir süreci olduğunu söyleyen Mustafa Taş, “Menopoz, kadınların yaşlanmasının doğal bir sürecidir. Genellikle dünya sağlık örgütünün belirlemiş olduğu patolojik bir şey olmadan fizyolojik bir veri ile 12 ay üst üste adet görmeyen bir bayanda menopoz süreci olarak kabul edilir. Menopoz genellikle gelişmiş ülkeler de 51-52 yaşlarında başlarken, gelişmekte olan ülkeler de bu 48 yaşına kadar düşer. Aslında menopoz, yumurtlamanın azalması ve yumurtlamanın bitmesi, rahimin normal bir yapıda kalmasıdır. Menopozun belirtileri arasında genellikle en çok karşılaştığımız adet kanamalarının sıklaşmasıdır. Sıklaşan adet kanamaları, beli bir süre sonra seyrekleşmeye başlar ve seyrekleşmeye başlayınca adet kanamaları yavaş yavaş 12 ay içerisinde tamamen kesilir. Aynı zaman da ateş basmaları, cilt kurulukları, unutkanlıklar bunların hepsi menopozun belirtileri arasında yer almaktadır. Menopozun etkilerini azaltmak için genellikle ilk söylediğimiz şey, beslenmeye dikkat edilmeli. Beslenmeyi genellikle kalsiyum ağırlıklı ve protein ağırlıklı yapmalıyız. Bol sıvı tüketmeliyiz” dedi.

Mustafa Taş menopoz döneminde kemik erimesini azaltmak için kalsiyum ağırlıklı beslenmek gerektiğini belirterek, “Aynı zamanda menopozun etkilerini bir nebze azaltan, spor, yürüyüş özellikle yürüyüşü tavsiye etmemizdeki nedenlerden bir tanesi menopoz da oluşan kemik erimelerinin daha azalmasıdır. Bu kemik erimeleri, sırt, bel, omurga kemik erimeleri aynı zamanda da vücudun en kuvvetli kemiklerinden olan femur dediğimiz femurda ki kemik erimesidir. Bunları azaltmak için mutlaka kalsiyum ağırlıklı beslenmek gerekmekte. Bunlar uyguladığı zaman genellikle menopoza daha yavaş ve daha keyifli bir şekilde girilmektedir. 18 Ekim Dünya Menopoz Günü, tüm dünyada kadınların bu süreçle ilgili farkındalığının artması amaçlanıyor. Menopoz sürecinde, hekimle ilişkinin önemi artıyor. Menopoza girmeden önce hekim ziyaretini yapmamız gerekiyor. Hekim ziyaretinde ifade edeceğiniz sıkıntılara göre planlanan tedavi ile bu süreci daha kolay yaşamanız mümkün oluyor” ifadelerini kullandı.

