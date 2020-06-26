YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Menteşe Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

MUĞLA HABERLERİ  | 26.06.2020 17:20 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor.

Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda Menteşe Belediyesi araç filosuna kazandırılan bir tır, bir greyder, bir kazıcı-yükleyici, bir forklift ve bir kamyon hizmet vermeye başladı.
Menteşe Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yeni alınan araçları inceleyen ve araçlar ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye bünyesindeki toplam 140 araçla Menteşelilere hizmet ettiklerini söyledi.
Başkan Gümüş, “Halkımızın ihtiyaçlarına anında cevap vermek, onlar için daha hızlı ve stabil hizmet üretebilmek için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Belediyemiz bünyesine kazandırdığımız üst düzey teknolojiyle donatılmış, yüksek performanslı araçlarımız ile ilçe merkezimizdeki yollarımız ve tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelerimizdeki yollarımız daha güvenli ve modern hale gelecek. Yeni alınan araçlarımız ile Fen İşleri bünyemizde toplamda 1 tır, 3 greyder, kazıcı-yükleyici ve ekskavatör olmak üzere 12 iş makinası, 1 forklift ve 14 kamyona sahibiz. Tüm gücümüzle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Muğla Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Didem Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

Milas’a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan firari tutuklandı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.