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Menteşe Belediyesi ayak tenisi turnuvası başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1.

Menteşe Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 1. Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Menteşe Belediyesi’nin Muslihittin Mahallesindeki yeni spor tesislerinde başlayan turnuva 20 gün sürecek. 3’er kişilik takımlardan oluşan, 20 takımın mücadele ettiği turnuvanın ödül töreni ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak.
Turnuvanın açılış vuruşunu yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yaptığı açıklamada, “Spora, gençlerimize yapılan her yatırım geleceğimizin sağlam temeller üzerinde şekillenmesini sağlayan en önemli yatırımdır. Bu anlamda halkımızın daha sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapmasını sağlamak için kentimize yakışır, yerel yönetimlere örnek olacak dev bir yatırıma imza attık. Muslihittin mahallemizdeki Spor Tesisimizi kentimize kazandırdık. Yeni tesisimizde ilk sportif etkinliğimize de Ayak Tenisi Turnuvası ile başladık. Gönlümüz çok daha fazla sportif etkinlikler yapmaktan yana ama Ayak Tenisi, pandemi döneminde sosyal mesafe nedeniyle yapılacak en uygun sportif aktivite. Turnuvanın ödül törenini de önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda buradaki tesislerimizde yapacağız” dedi.
Başkan Gümüş 6 bin metrekarelik alana yapılan tesis ile spora önemli bir yatırım yaptıklarını belirterek, “Menteşe Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Kentimize yakışır spor kompleksimiz ile gençlerimizin, çocuklarımızın daha sağlıklı, modern alanlarda spor yapmalarını sağlayacağız. Menteşe Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak adına spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir” dedi.
Standartlara uygun hazırlanan yeni tesisimizin içerisinde 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet açık alan tenis kortu, 1 adet halı saha, ışıklandırmalar, tribün oturma alanları, yeşil alanlar ve soyunma kabini bulunuyor. İlerleyen günlerde 1 adet plaj voleybolu ve mini golf sahası yapımına da başlanacak.

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