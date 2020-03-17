Menteşe Belediyesinden e -belediye hizmeti

Menteşe Belediyesi ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri, önleyici ve koruyucu çalışmaların yanı sıra hizmetlerin aksatılmaması noktasında vatandaşlarına hızlı, kolay ve güvenli bir ortamda hizmet vermeye devam ediyor. Menteşeliler evlerinden çıkmadan resmi evraklarını, istek, talep, öneri ve şikayetlerini akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından takip edebiliyorlar. Bu süreçte Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi ve WhatsApp İrtibat Hattı da vatandaşların istek, talep, öneri ve şikayetlerine 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ülke genelinde alınan sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı ve hizmetlerin aksatılmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Menteşeliler evlerinden çıkmadan resmi evraklarını, istek, talep, öneri ve şikayetlerini akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından takip edebiliyorlar. Belediyemizin Çağrı Merkezi ve WhatsApp İrtibat Hattı da vatandaşlarımızın istek, talep, öneri ve şikayetlerine 7/24 hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

Vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini kaydeden Başkan Gümüş, e-belediye hizmeti ile vatandaşların belediye ile olan işlerini evlerinden çıkmadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, “E-belediye hizmetimiz ile belediyemize gelip evrak teslim eden, resmi olarak istek, talep, öneri veya şikayette bulunan vatandaşlarımız işlemlerini e-belediye üzerinden takip edebiliyorlar. Belediyemizin www.mentese.bel.tr. adresinden e- belediye menüsünü giriş yapan vatandaşlarımız, online istek & öneri bölümünden belge sorgulama kısmını seçerek kullanıcı girişi, TC veya sicil numarası ve şifresi ile evraklarının takibini yapabiliyorlar. Aynı zamanda belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza yazılan tüm yazılar, SMS sistemi ile vatandaşlarımızın telefonlarına belge olarak gönderilmekte. Vatandaşlarımız internet olan her yerden, akıllı telefonları ya da bilgisayarları ile evraklarının hangi müdürlükte, ne durumda olduğunu görebiliyorlar. Bu süreçte Çağrı Merkezimiz ve WhatsApp irtibat hattımız vatandaşlarımızın istek, talep, öneri ve şikayetlerine 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı. SMS bilgilendirme mesajı ve evrak takip sistemi ile vatandaşlarımıza daha hızlı, kolay ve güvenli bir ortamda hizmet veriyoruz. Hizmetlerin aksatılmaması, vatandaşlarımızın evraklarının takibi hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



