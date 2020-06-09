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Menteşe Belediyesinden Online Diksiyon Eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek olan, Online Diksiyon Eğitimi 14 Haziran’da Başlıyor.Katılımcıların talepleri doğrultusunda belirlenecek gün ve saatlerde yapılacak olan Online Diksiyon Eğitimi hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye olarak halkımızın her kesimine hitap eden projeler üretmeye devam ediyoruz.

Menteşe Belediyesinden Online Diksiyon Eğitimi

Menteşe Belediye Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek olan, Online Diksiyon Eğitimi 14 Haziran’da Başlıyor.
Katılımcıların talepleri doğrultusunda belirlenecek gün ve saatlerde yapılacak olan Online Diksiyon Eğitimi hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye olarak halkımızın her kesimine hitap eden projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Belediye Tiyatromuzun eğitmenleri tarafından online olarak diksiyon eğitimi verilecek. Doğru diksiyon; kişinin her ortamda en net ve doğru şekilde kendisini ifade edebilmesini sağlayan çok önemli bir araçtır. Başarılı bir iletişim için diksiyon eğitimi kesinlikle gereklidir. Bu eğitim ile doğru vurgulama ve yanlış kullanılan kelimelerin de doğru telaffuzu sağlanacaktır” dedi.
Toplam 30 kişilik kontenjanın bulunduğu eğitime katılmak isteyenler Menteşe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındaki kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

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Akşam
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Yatsı
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Esen Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Nihan Eczanesi
Marmaris
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