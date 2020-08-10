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Menteşe Belediyesi’nden online diksiyon eğitimi

MUĞLA HABERLERİ  | 10.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek online diksiyon eğitimlerinin ikincisi 17 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor.Katılımcıların talepleri doğrultusunda belirlenecek gün ve saatlerde yapılacak olan online diksiyon eğitimi hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Pandemi sürecinde ilkini gerçekleştirdiğimiz online diksiyon eğitimlerimize vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermiş ve 100’ü aşkın başvuru yapılmıştı.

Menteşe Belediyesi’nden online diksiyon eğitimi

Menteşe Belediye Tiyatrosu eğitmenleri tarafından verilecek online diksiyon eğitimlerinin ikincisi 17 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor.
Katılımcıların talepleri doğrultusunda belirlenecek gün ve saatlerde yapılacak olan online diksiyon eğitimi hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Pandemi sürecinde ilkini gerçekleştirdiğimiz online diksiyon eğitimlerimize vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermiş ve 100’ü aşkın başvuru yapılmıştı. Bu kapsamda uzman eğitimlerimiz eşliğinde ikincisini yapmaya karar verdik. Doğru diksiyon; kişinin her ortamda en net ve doğru şekilde kendisini ifade edebilmesini sağlayan çok önemli bir araçtır. Başarılı bir iletişim için diksiyon eğitimi kesinlikle gereklidir. Diksiyon eğitimleri sayesinde katılımcılar, doğru vurgulama ve yanlış kullanılan kelimelerin de doğru telaffuzu konusunda eğitim alacaklar” dedi.
Eğitime katılmak isteyenler Menteşe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındaki linkinden kayıt formunu doldurarak başvuruda bulunabilecekler.

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