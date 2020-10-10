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Menteşe Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi

MUĞLA HABERLERİ  | 10.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara veriliyor.

Menteşe Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ‘Sıfır Atık Projesi’ hakkında yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağında ayrı toplanan atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yaptığımız Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurumuz, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelenerek sistem üzerinden onaylandı. Belediyemiz “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Sıfır Atık Belgesi, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum, kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor. Biz bu kriterlerin hepsini tamamladık ve Menteşe Belediyesi olarak başarıyla uyguladık. Başkanlık binamız ve ek hizmet binamız için 2 ayrı ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Geri dönüşümü çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu nedenle, bu konuda böylesine önemli bir belgeyi almaktan mutlu ve gururluyuz” dedi.

Menteşe Belediyesi’ne “Sıfır Atık” Belgesi

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